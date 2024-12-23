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Макашова Дарья Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Макашова Дарья Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
14-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
25.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 325об-326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Макашов Иоанн Кириллов
Отец - Макашов Кирилл Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Макашова Дарья Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Елизавета Петрова Шехавцова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Павел Иванов Ермалаев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: 1 восприемник псаломщик
Примечание / Дополнительно
1 восприемник псаломщик
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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