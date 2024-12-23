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Семён Евдокимов Ширяев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Семён Евдокимов Ширяев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
13-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Дата крещения
24.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 325об-326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ксения Васильева
Отец - Болдин Василий Алексеева, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Агрипина Алексеевна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Андрева Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Семён Евдокимов Ширяев, государственный крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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