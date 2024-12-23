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Евдокия Петрова Ширяева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Евдокия Петрова Ширяева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
12-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
22.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 325об-326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Собалев Григорий Дмитриев
Отец - Собалев Дмитрий Александров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Вера Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Евдокия Петрова Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никит Яковлев Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Выдано 042744 24.03.60г; ???? 5.02.1928
Примечание / Дополнительно
Выдано 042744 24.03.60г; ???? 5.02.1928
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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