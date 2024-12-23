Собалев Дмитрий Александров
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Собалев Дмитрий Александров
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 12-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 21.01.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 22.01.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 325об-326
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Собалев Григорий Дмитриев
Отец - Собалев Дмитрий Александров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Вера Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Евдокия Петрова Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никит Яковлев Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Выдано 042744 24.03.60г; ???? 5.02.1928
- Примечание / Дополнительно
- Выдано 042744 24.03.60г; ???? 5.02.1928
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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