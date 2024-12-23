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Собалев Дмитрий Елисеев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Собалев Дмитрий Елисеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
18.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 325об- 326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Анастасия Дмитриева
Отец - Собалев Дмитрий Елисеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Пелагея Никитина (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Андреева Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никит Яковлев Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: ???? 12.02.27
Примечание / Дополнительно
???? 12.02.27
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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