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Матрёна Стефанова Стрельникова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Матрёна Стефанова Стрельникова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
09-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
13.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 324об-325
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Стрельников Григорий Ефимов
Отец - Стрельников Ефим Стефанов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Пелагея Васильева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ефим Иванов Макашов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрёна Стефанова Стрельникова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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