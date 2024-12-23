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Шиховцов Григорий

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шиховцов Григорий
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
08-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
12.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 324об-325
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Шиховцов Григорий
Мать - Шиховцова Феодосия Николаева, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Иван Николаев Бобкин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Пелагея Тихонова Димитриева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: свидетельство выдано 15.03.40г, 094839 13.01.85,
Примечание / Дополнительно
свидетельство выдано 15.03.40г, 094839 13.01.85,
Комментарий наборщика
отец не указан
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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