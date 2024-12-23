Травин Тимофей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТравин Тимофей Андреев

Травин Тимофей Андреев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Травин Тимофей Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
06-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 324 об-325
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Татьяна Тимофеева
Отец - Травин Тимофей Андреев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Травина Елена Кирилова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Алексей Петров Долгих, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ксения Андреева Травиа, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано свидетельство 29.03.41г
Примечание / Дополнительно
выдано свидетельство 29.03.41г
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.