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Иван Петров Лебедев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Иван Петров Лебедев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
05-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Анна Иванова
Отец - Долгих Иван Карпов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Долгих Евдокия Ермилова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вероника Митрофанова Иосифова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Иван Петров Лебедев, крестьянин собственник (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: восприемник 2 дочь священника
Примечание / Дополнительно
восприемник 2 дочь священника
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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