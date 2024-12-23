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Макашов Василий Константинов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Макашов Василий Константинов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
03-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
04.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Макашов Василий Константинов
Отец - Макашов Константин Данилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Макашова Вера Димитриева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Марфа Анисимова Макашова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Семён Ермолаев Шишимарав, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выд.св-во п-ое 266870 8.09.66г,
Примечание / Дополнительно
выд.св-во п-ое 266870 8.09.66г,
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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