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Яков Яковлев Макашов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Яков Яковлев Макашов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
02-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
02.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татьяна Иванова
Отец - Стрельников Иван Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Татьяна Матвеевна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акулина Иванова Стрельникова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Яков Яковлев Макашов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: вступила в 1 брак 24.02. 192?
Примечание / Дополнительно
вступила в 1 брак 24.02. 192?
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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