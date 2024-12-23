Стрельникова Татьяна Матвеевна
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Стрельникова Татьяна Матвеевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 02-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 01.01.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 02.01.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 323об-324
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татьяна Иванова
Отец - Стрельников Иван Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Татьяна Матвеевна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акулина Иванова Стрельникова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Яков Яковлев Макашов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: вступила в 1 брак 24.02. 192?
- Примечание / Дополнительно
- вступила в 1 брак 24.02. 192?
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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