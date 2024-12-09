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Лашков Василий

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Лашков Василий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
168-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
16.05.1890
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Холчевка, Орловская губ.
Дата крещения
21.05.1890
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Кургузова Елена
Мать - Кургузова Параскева Алексеева, крестьянин (с. Яковлево, Карачевский у., Орловская губ.)
Воспр. - Булгаков Лаврентий Иовов, крестьянин (с. Расторог, Курская губ.)
Воспр. - Лашкова Агрипина Викентиева, крестьянская жена (с. Холчевка, Орловская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Лашков Василий, крестьянин (с. Холчевка, Орловская губ.)
Примечание: метрическая выпись выдана в 1890
Примечание / Дополнительно
метрическая выпись выдана в 1890
Комментарий наборщика
имя отца на сгибе листа
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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