Лашков Василий
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Лашков Василий
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 168-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 16.05.1890
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Холчевка, Орловская губ.
- Дата крещения
- 21.05.1890
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 108
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Кургузова Елена
Мать - Кургузова Параскева Алексеева, крестьянин (с. Яковлево, Карачевский у., Орловская губ.)
Воспр. - Булгаков Лаврентий Иовов, крестьянин (с. Расторог, Курская губ.)
Воспр. - Лашкова Агрипина Викентиева, крестьянская жена (с. Холчевка, Орловская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Лашков Василий, крестьянин (с. Холчевка, Орловская губ.)
Примечание: метрическая выпись выдана в 1890
- Примечание / Дополнительно
- метрическая выпись выдана в 1890
- Комментарий наборщика
- имя отца на сгибе листа
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.