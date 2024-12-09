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Фокивский Андрей Иоаннов

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Фокивский Андрей Иоаннов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
32-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.01.1889
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
05.02.1889
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Фокивский Василий Андреев
Отец - Фокивский Андрей Иоаннов, крестьянин (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Фокивская Надежда Варфоломеева (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Соколовская Евдокия Фомина, крестьянская вдова (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Тичинский Феодот Иоаннов, крестьянин (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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