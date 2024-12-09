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Павловский Калистрат Иоаннов

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Павловский Калистрат Иоаннов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
31-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.01.1889
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
29.01.1889
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Павловский Игнатий Калистратов
Отец - Павловский Калистрат Иоаннов, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Павловская Мария Арсениева (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Мальцов Матфей Иоаннов, коллежский регистратор (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Скоропадская Феодосия Владимирова, крестьянская жена (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Скоропадский Иаков, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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