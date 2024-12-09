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Гойдирова Ксения Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Гойдирова Ксения Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
29-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.01.1889
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
крестьянская вдова
Дата крещения
16.01.1889
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Бельченкова Мария Владимирова
Отец - Бельченков Владимир Иоаннов, государственный крестьянин (с. Станово, Фатежский у., Курская губ.)
Мать - Бельченкова Феодосия Феодорова (с. Станово, Фатежский у., Курская губ.)
Воспр. - Гойдирова Ксения Васильева, крестьянская вдова
Воспр. - Губченко Тарасий Григориев, крестьянин (д. Хальзева, Долбенкинская вол., Дмитровский у., Орловская губ.)
Комментарий наборщика
Восприемник 1 из Орловской губернии Дмитровского уезда, восприемник 2 из Екатеринославской губернии Павлоградского уезда, НП неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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