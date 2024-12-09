Бельченкова Феодосия Феодорова
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Бельченкова Феодосия Феодорова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 29-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 14.01.1889
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Нас. пункт приписки
- с. Станово, Фатежский у., Курская губ.
- Дата крещения
- 16.01.1889
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 39
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Бельченкова Мария Владимирова
Отец - Бельченков Владимир Иоаннов, государственный крестьянин (с. Станово, Фатежский у., Курская губ.)
Мать - Бельченкова Феодосия Феодорова (с. Станово, Фатежский у., Курская губ.)
Воспр. - Гойдирова Ксения Васильева, крестьянская вдова
Воспр. - Губченко Тарасий Григориев, крестьянин (д. Хальзева, Долбенкинская вол., Дмитровский у., Орловская губ.)
- Комментарий наборщика
- Восприемник 1 из Орловской губернии Дмитровского уезда, восприемник 2 из Екатеринославской губернии Павлоградского уезда, НП неразборчиво
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.