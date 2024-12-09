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Репецкая Анна Феодорова

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Репецкая Анна Феодорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
27-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.12.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Нас. пункт приписки
с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
11.12.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Репецкая Анна Феодорова
Отец - Репецкий Феодор Станиславов, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Репецкая Анна Давидова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Галич Филипп Михайлов, крестьянин (м. Геническ, Юзкуйская вол., Мелитопольский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Родзиховская Ксения Игнатиева, крестьянская жена (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родзиховский Иаков, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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