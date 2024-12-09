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Брезицкая Анастасия Феодорова

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Брезицкая Анастасия Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
26-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.11.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
05.12.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Брезицкий Иаков Иоаннов
Отец - Брезицкий Иоанн Ананиев, крестьянин (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Брезицкая Наталия Амвросиева (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Брезицкая Анастасия Феодорова, крестьянка (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Войнаровский Иулиан Лаврентиев, крестьянин (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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