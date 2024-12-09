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Петрова Феодосия Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Петрова Феодосия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
23-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.11.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Дата крещения
20.11.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Петрова Мария Сергиев
Отец - Петров Сергий Петров, отставной солдат
Мать - Петрова Феодосия Андреева
Воспр. - Саввина Агриппина Иоаннова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Сузанский Феодор Василиев, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Саввин Иоанн, отставной унтер-офицер (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Комментарий наборщика
Родители из Орловской губернии без указания уезда и НП
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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