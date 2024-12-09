Петрова Мария Сергиев
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Петрова Мария Сергиев
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 23-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 14.11.1888
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Дата крещения
- 20.11.1888
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 9
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Петрова Мария Сергиев
Отец - Петров Сергий Петров, отставной солдат
Мать - Петрова Феодосия Андреева
Воспр. - Саввина Агриппина Иоаннова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Сузанский Феодор Василиев, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Саввин Иоанн, отставной унтер-офицер (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
- Комментарий наборщика
- Родители из Орловской губернии без указания уезда и НП
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- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
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