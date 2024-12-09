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Репецкая Мария Леонтиева

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Репецкая Мария Леонтиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
20-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
10.11.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Левицкая Стефан Порфириева
Отец - Левицкий Порфирий Трофимов, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Левицкая Епистиния Иоаннова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
- Репецкая Мария Леонтиева, крестьянская жена (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
7Воспр. - Романовский Андрей Павлов, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Репецкий Илия, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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