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Тимохина Мария Константинова

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Тимохина Мария Константинова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
18-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.11.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Нас. пункт приписки
с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
08.11.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Тимохин Михаил Симеонов
Отец - Тимохин Симеон Матвеев, отставной рядовой (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Тимохина Мария Константинова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Примечание: пометка на полях о выдаче метрической записи в 1890 году
Примечание / Дополнительно
пометка на полях о выдаче метрической записи в 1890 году
Комментарий наборщика
восприемники не читаются, порвана бумага
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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