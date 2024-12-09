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Калинковский Михаил

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Калинковский Михаил
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
17-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
29.10.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
30.10.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Стеблина Зиновия Михайлова
Отец - Стеблин Михаил Захариев, государственный крестьянин (с. Адамовка, Чегеринский у., Киевская губ.)
Мать - Стеблина Анисия Феодорова (с. Адамовка, Чегеринский у., Киевская губ.)
Воспр. - Калинковская Иустиния Григорьева, крестьянская жена (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Яворский Антоний Николаев, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Калинковский Михаил, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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