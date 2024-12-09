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Бризицкая Анастасия Феодорова

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Бризицкая Анастасия Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
16-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.10.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Нас. пункт приписки
д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
26.10.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Бризицкая Мария Мефодиева
Отец - Бризицкий Мефодий Кириллов, крестьянин (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Бризицкая Анастасия Феодорова (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Кондратцкий Владимир Иоаннов, крестьянин (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Мерецкая Анастасия Иосифовна, крестьянская дочь (д. Догмаровка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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