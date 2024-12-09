Жукова Мария Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Мария Григориева

Жукова Мария Григориева

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Жукова Мария Григориева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
15-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.10.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Нас. пункт приписки
д. Жуково, Спасский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
25.10.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Жукова Зинаида Алексиева
Отец - Жуков Алексий Иоаннов, потомственный дворянин (д. Жуково, Спасский у., Тамбовская губ.)
Мать - Жукова Мария Григориева (д. Жуково, Спасский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Дубина Иоанн Симеонов, мещанин
Воспр. - Папа-Лоранидопуло Ольга Михайлова
Комментарий наборщика
восприемник 1 из Полтавской губернии Зиньковского уезда (без указания НП)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.