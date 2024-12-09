Жуков Алексий Иоаннов
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Жуков Алексий Иоаннов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 15-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 09.10.1888
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Статус персоны
- потомственный дворянин
- Нас. пункт приписки
- д. Жуково, Спасский у., Тамбовская губ.
- Дата крещения
- 25.10.1888
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 6
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Жукова Зинаида Алексиева
Отец - Жуков Алексий Иоаннов, потомственный дворянин (д. Жуково, Спасский у., Тамбовская губ.)
Мать - Жукова Мария Григориева (д. Жуково, Спасский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Дубина Иоанн Симеонов, мещанин
Воспр. - Папа-Лоранидопуло Ольга Михайлова
- Комментарий наборщика
- восприемник 1 из Полтавской губернии Зиньковского уезда (без указания НП)
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- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
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