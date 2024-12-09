Иваницкая Иулиания Августова
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Иваницкая Иулиания Августова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 13-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 08.10.1888
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
- Дата крещения
- 13.10.1888
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 6
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Гулеша Иаков Григорьев
Отец - Гулеша Григорий Мартынов, уволенный в запас армии рядовой (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Гулеша Мария Константинова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Ерофеев Иоанн Иоаннов, крестьянин (д. Чернь, Трубчевский у., Орловская губ.)
Воспр. - Иваницкая Иулиания Августова, крестьянская жена (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иваницкий Евсевий, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
- Комментарий наборщика
- имя мужа восприемника 2 неразборчиво, на сгибе листа
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- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
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