Андреева Татиана Романова
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Андреева Татиана Романова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 07-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 22.08.1888
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Статус персоны
- государственная крестьянка
- Нас. пункт приписки
- с. Моховая, Мелитопольский у., Таврическая губ.
- Дата крещения
- 22.08.1888
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 4
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Андреев Иоанн
Мать - Андреева Татиана Романова, государственная крестьянка (с. Моховая, Мелитопольский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Кочюбей Захарий Каленников, крестьянин (с. Черниговка, Бердянский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Наталия Василиева, крестьянская дочь (с. Моховая, Мелитопольский у., Таврическая губ.)
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
- Комментарий наборщика
- фамилия восприемника 2 неразборчива, на сгибе листа
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- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
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