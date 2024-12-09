Андреев Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Иоанн

Андреев Иоанн

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Андреев Иоанн
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
07-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.08.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Нас. пункт приписки
с. Моховая, Мелитопольский у., Таврическая губ.
Дата крещения
22.08.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Андреев Иоанн
Мать - Андреева Татиана Романова, государственная крестьянка (с. Моховая, Мелитопольский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Кочюбей Захарий Каленников, крестьянин (с. Черниговка, Бердянский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Наталия Василиева, крестьянская дочь (с. Моховая, Мелитопольский у., Таврическая губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
Комментарий наборщика
фамилия восприемника 2 неразборчива, на сгибе листа
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.