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Демишов Виктор Александров

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Демишов Виктор Александров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
04-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.08.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Статус персоны
сын священника
Нас. пункт приписки
с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
Дата крещения
19.08.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Петровская Мария Васильева
Отец - Петровский Василий Савельев, отставной старший фейерверкер (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Петровская Надежда Иоаннова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Демишов Виктор Александров, сын священника (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Демишова Мария Александрова, дочь священника (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Демишов Александр Саввин, священник (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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