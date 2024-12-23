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Кузнецов Илья Николаевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Кузнецов Илья Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
156-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
16.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Петр Мудров, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 42
Полная запись МК
Счёт умерших: 81 жен
Умерш. - Кузнецова Л. Ильинична, крестьянская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Отец умерш. - Кузнецов Илья Николаевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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