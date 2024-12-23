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Курындина Пелагея

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Курындина Пелагея
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
149-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.09.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Тишанка, Бобровский у., Воронежская губ.
Дата смерти
18.09.1864
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Петр Мудров, дьякон Иван Цветков
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 41а
Полная запись МК
Счёт умерших: 76 жен
Умерш. - Курындина Пелагея, крестьянская дочь (с. Тишанка, Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать умерш. - Курындина Феодосия Егоровна, солдатка (с. Тишанка, Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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