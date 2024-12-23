Бахтина София Феодосовна
Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
- ФИО
- Бахтина София Феодосовна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 127-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 01.08.1864
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тамбовская
- Уезд прихода
- Борисоглебский
- Место прихода
- Никольское на Токае
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. пункт приписки
- с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
- Дата смерти
- 01.08.1864
- Возраст (месяцев)
- 6
- Причина смерти
- от кашля
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Никифор Яковлев, дьякон Ерофей Васильев
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 40
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 64 жен
Умерш. - Бахтина София Феодосовна, крестьянская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Отец умерш. - Бахтин Феодос Степанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасия Мамашева
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