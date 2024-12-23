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Боженов Иван Иванович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Боженов Иван Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
122-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
26.07.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Никифор Яковлев, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 40
Полная запись МК
Счёт умерших: 62 жен
Умерш. - Боженова Евпраксия Ивановна, крестьянская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Отец умерш. - Боженов Иван Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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