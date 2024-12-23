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Архангельский Степан

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Архангельский Степан
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
106-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.06.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
священник
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата смерти
26.06.1864
Возраст (лет)
35
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Петр Мудров; Совершал погребение: священник Петр Мудров, с притчом
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 39
Полная запись МК
Счёт умерших: 54 муж
Умерш. - Архангельский Степан, священник (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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