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Синева Анастасия Ивановна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Синева Анастасия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
44-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.03.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Новотроицкое, Веневский у., Тульская губ.
Дата смерти
28.03.1864
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 32
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 жен
Умерш. - Синева Анастасия Ивановна, крестьянская дочь (с. Новотроицкое, Веневский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Синев Иван Васильевич, крестьянин государственный (с. Новотроицкое, Веневский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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