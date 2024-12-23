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Чурсин Иван Васильевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Чурсин Иван Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
29-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.03.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 31
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Чурсина Наталья Ивановна, крестьянская дочь (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Отец умерш. - Чурсин Иван Васильевич, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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