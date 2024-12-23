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Синев Иван Васильевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Синев Иван Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
23-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
04.03.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Новотроицкое, Веневский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 30
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Синева Марья Ивановна, крестьянская дочь
Отец умерш. - Синев Иван Васильевич, крестьянин государственный (с. Новотроицкое, Веневский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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