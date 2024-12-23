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Синева Марья Ивановна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Синева Марья Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
23-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.03.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата смерти
04.03.1864
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 30
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Синева Марья Ивановна, крестьянская дочь
Отец умерш. - Синев Иван Васильевич, крестьянин государственный (с. Новотроицкое, Веневский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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