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Хруслова Васса Лавровна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Хруслова Васса Лавровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
20-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.03.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата смерти
04.03.1864
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Иван Цветков
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 30
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Хруслова Васса Лавровна, крестьянская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Отец умерш. - Хруслов Лавр, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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