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Ускова Анна Марковна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Ускова Анна Марковна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
12.02.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Петр Мудров, дьякон Антон Филиппов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 29
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 муж
Умерш. - Усков Константин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать умерш. - Ускова Анна Марковна, солдатка (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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