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Колыванова Анна Никифоровна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Колыванова Анна Никифоровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
07-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.02.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата смерти
05.02.1864
Возраст (лет)
4
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 28
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Колыванова Анна Никифоровна, крестьянская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Отец умерш. - Колыванов Никифор Назарович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1860
05.02.1864

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