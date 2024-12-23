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Саликов Илья Иванович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Саликов Илья Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
21-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.11.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
13.11.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 26
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Богданов Семен Ильич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Саликова Наталья Артемовна, крестьянка (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Спицын Василий Кондратьевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Силиванов Тимофей Игнатьевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Саликов Илья Иванович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Махортов Андрей Тимофеевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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