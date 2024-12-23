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Свиридов Даниил Кондратьевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Свиридов Даниил Кондратьевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
18-б
Роль персоны
Жених
Дата события
04.11.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
04.11.1864
Возраст (лет)
17
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Никифор Яковлев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 25
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Свиридов Даниил Кондратьевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сушкова Акилина Семеновна, крестьянка (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сушков Иван Иванович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сушков Фирс Алексеевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сушков Карп Васильевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Свиридов Дионисий Семенович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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