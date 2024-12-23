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Сафронов Николай Андреевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Сафронов Николай Андреевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
15-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
30.10.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Хруслов Иларион Феодорович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Вискова Наталья Феодоровна, крестьянка (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Тюрин Михаил Николаевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Хруслов Иван Константинович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сафронов Николай Андреевич, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шумекин Михаил Иванович, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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