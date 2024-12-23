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Зиброва Ксения Михайловна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Зиброва Ксения Михайловна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
14-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
30.10.1864
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Петр Мудров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Колыванов Феодор Яковлевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зиброва Ксения Михайловна, крестьянка (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Колыванов Филипп Матвеевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Саликов Яков Дементьевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Зибров Петр Михайлович, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Чурин Михаил Феодорович, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1847
Неизвестно

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