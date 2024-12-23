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Саликов Кирилл Васильевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Саликов Кирилл Васильевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
13-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
30.10.1864
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Петр Мудров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Саликов Кирилл Васильевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сотникова Параскева Тимофеевна, крестьянка (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лапыгин Егор Петрович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лапыгин Феодор Петрович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сотников Дмитрий Тимофеевич, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Авдеев Григорий Феодорович, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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