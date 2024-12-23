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Дунаев Кирилл Матвеевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Дунаев Кирилл Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
отставной солдат
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
26.10.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Михаил Михайлович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыжова Параскева Семеновна, крестьянка (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Юшков Александр Николаевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дунаев Кирилл Матвеевич, отставной солдат (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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