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Рыжова Параскева Семеновна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Рыжова Параскева Семеновна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
26.10.1864
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Никифор Яковлев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Михаил Михайлович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыжова Параскева Семеновна, крестьянка (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Юшков Александр Николаевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дунаев Кирилл Матвеевич, отставной солдат (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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